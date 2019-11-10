Karadeniz'de sonbahar güzelliği
Zengin taş kömürü yataklarıyla altı kara, 180 bin hektarlık ormanlarıyla üstü yeşil madenci kenti Zonguldak'ta sonbahar, farklı güzellikte yaşanıyor.
Zengin taş kömürü yataklarıyla altı kara, 180 bin hektarlık ormanlarıyla üstü yeşil madenci kenti Zonguldak'ta sonbahar, farklı güzellikte yaşanıyor.
Sonbaharın gelişiyle kahverengi ve sarıya bürünen ormanlar, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
Elvanpazarcık beldesindeki piknikçilerin uğrak mekanlarından Kent Ormanı, doğaseverler ve fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.
Yürüyüş parkurlarının çevresini saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda gezmenin tadını çıkaran doğaseverler, derelerin üzerine yapılan köprülerdeki eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.
Sonbaharda çeşitli tonlara bürünen ormanları gezenler, yeni güzellikler keşfetmenin zevkine varıyor.