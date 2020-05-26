Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de sokaklar boş kaldı
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
26.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:54
Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sükunet hakim.
Kentin en işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı, tarihinin en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor.
Araç ve yaya trafiği gözlemlenmeyen kentte, genelge doğrultusunda açık olan iş yerleri vatandaşlara hizmet sunuyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA