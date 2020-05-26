Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde de sokaklar boş kaldı Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Bayburt Bayburt'ta kısıtlama nedeniyle ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Kentin insan ve araç yoğunluğu oluşan noktaları Cumhuriyet Caddesi, tarihi Saat Kulesi ve çevresi, Hükümet Meydanı kısıtlamanın dördüncü gününde de sessiz. Güvenlik tedbirlerini sıkı tutun polis ve bekçiler, belli yerlerde uygulama yaparak, istisna kapsamında olanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermiyor. Kaynak: AA