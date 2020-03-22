Karadeniz'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi
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Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Rize, Güncel

Karadeniz'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

22.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:11
Karadeniz'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Trabzon'da sabahın erken saatlerinden itibaren polis ve Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilgilendirildi.

İhbarları değerlendiren ekipler, şehir merkezi, sahil, parklar ve yeşil alanlarda oturan vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine gitmelerini istedi.

Rahatsızlıkları nedeniyle sorun yaşayan vatandaşları evlerine ulaştırma konusunda yardım sağlayan polis ekipleri, ihtiyaçlarını bildiren 65 yaş ve üstü kişilerin de taleplerini karşıladı.

Bu arada, belediyeye ait hoparlörler aracılığıyla da 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulaması için belirli aralıklarda anonslar yapıldı.

Ayrıca, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gün içerisinde 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili çok sayıda ihbar geldiği öğrenildi.

Rize

Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından dışarıda oldukları belirlenen bazı vatandaşlar, uyarılarak evlerine gönderildi.

Ardeşen ilçesinde de emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeler tarafından kimlik kontrolünün yapılmasının ardından uyarılarda bulunuldu.

Giresun

Giresun Belediyesi tarafından anonslarla 65 yaş ve üstü kişilerin yanı sıra kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları istendi.

Belli aralıklarla yapılan anonslarda, vatandaşlardan konuya hassasiyet göstermeleri istenerek, ihtiyaç duyulması halinde telefonla yardım talebinde bulunulabileceği belirtildi.

İl genelinde emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına ilişkin denetimlere başlandı.

Gümüşhane Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezindeki oturma alanlarını şeritle kapatarak vatandaşların ve özellikle yaşlıların evlerinde kalmalarını sağlamaya çalışıyor.

Belediye ekiplerince sosyal medya hesaplarından duyurularda bulunulmasının yanı sıra anonslar yapılarak 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanların evden çıkmaması istendi.

Öte yandan, evden çıkamayan engelli ve 60 yaş üstü vatandaşların, alışveriş talebi için "536 794 00 29" numaralı Whatsapp hattı ya da 153 Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne ulaşarak taleplerini iletebilecekleri bildirildi.

-Artvin

Artvin Belediyesi tarafından gün boyunca belirli aralıklarla yapılan anonslarla 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Zabıta ve emniyet ekipleri park, cadde ve sokaklarda devriye atarak sokağa çıkan yaşlılara evlerine gitmeleri yönünde uyarılarda bulundu, kurallara uyulmaması halinde yasal işlem yapacaklarını bildirdi.

Bu arada, Artvin Belediyesi yaşlıları evde kalmaya teşvik etmek amacıyla şehir içi ulaşımda kullanılan halk otobüslerinde yaşlıların ücretsiz taşınması uygulamasının askıya alındığını duyurdu.

Ordu

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına ilişkin denetimlerine başladı.

Ekipler, denetimler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan vatandaşları uyararak eve geri dönmelerini sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sokakta 65 yaş üstü vatandaşları görmeleri durumunda 153 Alo zabıta hattını arayarak bilgi verebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA

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