Karadeniz'de şiddetli rüzgar

Karadeniz'de yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop'ta kıyı balıkçıları denize açılamazken, kent sahilinde dev dalgalar oluştu.

Rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye ulaştığı Sinop'ta, meteorolojik uyarıları dikkate alan kıyı balıkçıları denize açılmayarak limanda bekleyişlerini sürdürdü.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı yük gemileri kentin doğal limanına demirledi. Rüzgarla birlikte kent sahilinde dev dalgalar oluşurken, dalgaların sahillere getirdiği çöpler ise belediye ekiplerince temizlendi. Gezi tekneleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle turlarına ara verdi.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, doğu yönünden sert esen rüzgarın yarın şiddetini düşüreceği bildirildi.

Kaynak: AA