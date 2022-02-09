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Karadeniz'de şiddetli fırtına

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karadeniz'de şiddetli fırtına

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.

ÇATALZEYTİN, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar oluştu. Dalgaların dövdüğü sahildeki bir kafe kullanılamaz hale geldi.

Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle 5 metreyi bulan dev dalgalar, Çatalzeytin ilçesinde sahil şeridinde hasara neden oldu. Sahilde istinat duvarını aşan dev dalgalar, deniz kenarında kafe olarak faaliyet gösteren iş yerini adeta dağıttı. Kafenin yanındaki çocuk parkı ile sahil boyunda birkaç noktada ise derin göçükler oluştu. Boyu 5 metreyi bulan dev dalgalar sebebiyle sahil bölgesindeki işletmeciler korkulu anlar yaşadı.

Fırtınanın birkaç gün daha devam etmesi beklenen bölgede belediye ekipleri kullanılamaz hale gelen kafenin çevresi ile göçük oluşan yerlerde güvenlik önlemi aldı. - KASTAMONU

Karadeniz'de şiddetli fırtına

Karadeniz'de şiddetli fırtına

Karadeniz'de şiddetli fırtına

Karadeniz'de şiddetli fırtına

Karadeniz'de şiddetli fırtına

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çatalzeytin, Kastamonu, Fırtına, 3. Sayfa, Haberler

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