Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti 14 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Samsun'da denizde yüzerken kaybolan ve dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışması sonucu bulunup hastaneye kaldırılan 14...

Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti

14 yaşındaki çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da denizde yüzerken kaybolan ve dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışması sonucu bulunup hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Irak uyruklu çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Irak uyruklu Murtadha Bassam Hasan Nabı Saad kardeşi ve arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize girdi. Denize atladığını ve çırpındıktan sonra kaybolduğunu gören kardeşi ve arkadaşları polisten yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışması sonucu Murtadha Bassam Hasan Nabı Saad 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Iraklı çocuk yapılan müdahale rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Murtadha Bassam Hasan Nabı Saad'un cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğlunun ölüm haberini alan anne Khıtam Nabı Saad uzun süre gözyaşı döküp ağladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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