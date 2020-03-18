Karadeniz'de şehirden uzaklaşanlar, köy ve yaylalara çıkıyor
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Karadeniz'de şehirden uzaklaşanlar, köy ve yaylalara çıkıyor

KARADENİZ'de Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı.

18.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:24
Karadeniz'de şehirden uzaklaşanlar, köy ve yaylalara çıkıyor

KARADENİZ'de Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan köy ve yaylalara çıkmaya başlayan vatandaşlar yanlarında çok miktarda erzak maddesi götürdüğü görüldü.

Türkiye'de görülen koronavirüse karşı vatandaşlar tedbir almayı sürdürüyor. Karadeniz'de gelenek haline gelen ve Mayıs ayında başlayan yayla ve köylere göç geleneği bu yıl koronavirüs salgını endişesi nedeniyle erken başladı.Trabzon'da virüsden korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yayla ve köylere çıkıyor. Tonya ilçesindeki köy ve mezralardaki evler yoğun göç alırken, vatandaşlar market ve bakkallardan erzak stoku da yapıyor.

'TEDBİR İÇİN KÖYE GELDİK'Tonya'nın Karşular Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gelen Muazzez Kalyoncu, "Türkiye'de görülen koronavirüsten korunmak için köyde yaşayan ailemin yanına geldim. Virüs yayılmaya başlayınca çocukları da alıp geldik, şehirden uzaklaştık. Şehirde marketlere gidemiyoruz, her şey stoklandı, raflarda bir şey kalmadı. Kolonyasından, ıslak mendilinden, selpakından isteğimiz ürünü bulamadık. Biz de tedbir olsun diye köye geldik. Annem de köyde yalnız yaşıyordu, hem ona yardımcı olmak hem de temiz hava almak için şehirden kaçmak istedik" dedi.Kızına ve torunlarına köydeki evini açan anne Hacer Kalyoncu da, "Kızım ve çocukları, koronavirüsünden kaçıp Tonya'ya geldiler. Kar yağdı, karın altından lahana çıkarıp yemek yapıyoruz. Patatesten yemek yapıyoruz. Çarşıdan, pazardan bir şey almadan doğal ürünlerle besleneceğiz. Koronavirüsten korkuyoruz. Ölümü istemiyoruz. Allah, inşallah bu virüsü vermeyecek" diye konuştu.'KÖYLERİMİZ DOLDU'Tedbirlere uyduklarını anlatan köy sakini Ahmet Kalyoncu ise, "Kahveler kapalı, çay ocakları kapalı, çarşıya gidip oturabileceğimiz yer yok. Biz de bu yüzden ailemizle birlikte eve kapandık, ailemizle vakit geçiyoruz. Son günlerde Tonya'da bir nüfus patlaması oldu. Büyükşehirlerde, kalabalık yerlerde virüsten kaçanlar köyümüze gelmeye başladı. Köylerimiz boştu bu vesile ile köylerimizde dolmaya başladı. Bizim için de iyi oldu, komşularımız geldi evler doldu" ifadelerinde bulundu. Köyde göç yoğunluğu yaşandığına dikkat çeken Ali Paşa Altuntaş da, "Köyler dolup taştı, dışarıda oturanlar köylere akın ediyor nüfusumuz artacak. Köyde kimse yoktu, şimdi köylerdeki evler dolacak" dedi.

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Kaynak: DHA

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