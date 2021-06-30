Karadeniz'de "Sea Breeze-2021" tatbikatı devam ediyor
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Karadeniz'de "Sea Breeze-2021" tatbikatı devam ediyor

Karadeniz'de 'Sea Breeze-2021' tatbikatı devam ediyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Karadeniz'de Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" kapsamında sahil birliklerinin eğitimleri yapıldı.

Karadeniz'de Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" kapsamında sahil birliklerinin eğitimleri yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikata katılan ülkelerin sahil birliklerinin eğitimlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.

Ukraynalı askerlerin Gürcistan, Moldova ve ABD'li deniz piyadeleriyle eğitim aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu eğitimlere terörle mücadelede alınan deneyimlerin gerçekten yansıtılması önemli. Ekiplerimizin profesyonelliği sayesinde bu dersler, yabancı meslektaşlarımız arasında büyük ilgi uyandırdı." denildi.

Karadeniz'de Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2021" 28 Haziran'da başlamıştı.

Tatbikata, NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997'den beri düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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