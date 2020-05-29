Karadeniz'de salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı
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Karadeniz'de salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Karadeniz Bölgesi'nde ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılındı.

Karadeniz'de salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Karadeniz Bölgesi'nde ilk cuma namazı, belirlenen camilerde kılındı.

Samsun'da Büyük Cami'de Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu'nun katılımıyla cuma namazı öncesinde şükür kurbanı kesildi.

Müftü Çakır, camilerin yeniden cemaatine kavuşması, vatanın bütünlüğü, milletin bekası, sağlık ve huzur için dua etti.

Duanın ardından caminin avlusunda ardından sosyal mesafeye dikkat edilerek maske ve evlerden getirilen seccadelerle cuma namazını kılındı.

Canik ilçesinde de cuma namazı, Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda da eda edildi.

Ekiplerce önceden hazırlanan sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, cuma namazını kıldı.

Tokat

Tokat'ta camilerde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı eda edildi.

Tedbirler kapsamında kendi seccadelerini getirerek ve maske takarak alana gelen cemaat, ekiplerce önceden hazırlanan sosyal mesafe kurallarına uyarak tarihi Ali Paşa Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı da cuma namazına katıldı.

Sinop

Sinop'ta vatandaşlar kent merkezinde belirlenen 15 cami ve mescitte namaz kıldı.

Cami ve mescit avlularına polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alınan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kendilerine ait seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.

Emniyet ekipleri, 65 yaş ve üzeri kişilerin ise avluya girişlerine izin vermedi.

Çorum

Çorum'da İl Müftülüğünce belirlenen camiler ile semt pazarlarında cuma namazı kılındı.

Kovid-19 salgını dolayısıyla yaklaşık iki aydır kapalı olan kentteki camiler, uzun bir sürenin ardından cuma namazıyla kapılarını açtı.

Kentte, Müftülük tarafından belirlenen cami, okul ve semt pazarı gibi alanlardan oluşan 48 noktada cuma namazı cemaatle kılındı. Vatandaşların kendi getirdikleri seccadeleri kullandıkları, maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek saf tuttukları gözlendi.

Tedbirler kapsamında daha önce cami bahçelerinde kılınacağı duyurulan namaz, yağışlı hava dolayısıyla cami içlerinde eda edildi.

Bu arada Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bazı protokol üyeleri namazı Hıdırlık Camisi bahçesinde kıldı.

Çankırı

Çankırı'da İl Müftülüğünce belirlenen cami ve semt pazarlarında cuma namazı kılındı.

Cami avluları ve pazar yerlerine girişte polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alınan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kendilerine ait seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.

Uzun bir sürenin ardından cuma namazının kılmanın mutluluğunu yaşayan Sadık Yıldırım, büyük bir sevinç yaşadığını, salgın bitene kadar kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Amasya

Amasya'da Sultan Beyazıt Camisi'nde vatandaş cuma namazı için saf tuttu.

Polis ve zabıta ekiplerince cami girişinde tedbirler alındı. Kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan cemaat, diğer camilere yönlendirildi.

Cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı.

Öte yandan bazı ilçelerde halkın, halı saha ve semt pazarı yerlerinde de namaz kıldığı görüldü.

Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, sağanak nedeniyle avlu ve meydanlar yerine sosyal mesafeye göre belirlenen kapasite aşılmadan ve kurallara uyularak camilerde eda edildi.

Kent merkezinde belirlenen 35 camiye polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından alınan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kendilerine ait seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.

Vali Yaşar Karadeniz de Nasrullah Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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