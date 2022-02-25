Trabzon'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcudan enfes bitiricilik
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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Ligde 63 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde olan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Karşılaşmada Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü var.
Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, iyi bir form grafiği yakalayan sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet alarak liderliğini perçinlemenin peşinde.
Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı. Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Kayserispor : Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Abdulkadir, Cardoso, Ramazan, Thiam, Gavranovic
Dakika 24: Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 19: Sağ kanattan Mame Baba Thiam'ın pasıyla Cardoso içeriye iyi ortaladı o bölgede Thiam düzgün bir vuurşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Dakika 14: Sağ köşe gönderi yakınlarında topu alan Miguel Cardoso çok şık bir çalımla rakibinden sıyrılıp içeriye ortasını yaptı ancak ceza sahası içinde kimse topa dokunamadı.
Dakika 11: Trabzonspor'da Manolis Siopis ceza sahası dışında aldığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak top üstten auta gitti.
Dakika 8: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Ramazan sağ kanattan içeriye ortaladı ancak Trabzonspor savunması topu karşıladı.