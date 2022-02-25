Trabzon'da ilk gol geldi! Yıldız futbolcudan enfes bitiricilik

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi, iyi bir form grafiği yakalayan sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet alarak liderliğini perçinlemenin peşinde.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor. Kayserispor'da kaleci Bilal Bayezit'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Trabzon yolculuğu öncesinde testi yapılan ve sonucu pozitif çıkan kaleci Bilal, kafileden çıkarıldı. Bilal'in yanı sıra sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Emrah Başsan, kırmızı kart cezalısı Uğur Demirok, sarı kart cezalıları Andrea Bertolacci ile İbrahim Akdağ maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kayserispor : Lung, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, Abdulkadir, Cardoso, Ramazan, Thiam, Gavranovic

CANLI ANLATIM

Dakika 24: Mario Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 19: Sağ kanattan Mame Baba Thiam'ın pasıyla Cardoso içeriye iyi ortaladı o bölgede Thiam düzgün bir vuurşla topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Dakika 14: Sağ köşe gönderi yakınlarında topu alan Miguel Cardoso çok şık bir çalımla rakibinden sıyrılıp içeriye ortasını yaptı ancak ceza sahası içinde kimse topa dokunamadı.

Dakika 11: Trabzonspor'da Manolis Siopis ceza sahası dışında aldığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak top üstten auta gitti.

Dakika 8: Hızlı gelişen Kayserispor atağında Ramazan sağ kanattan içeriye ortaladı ancak Trabzonspor savunması topu karşıladı.

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