TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor.

TRABZON (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde ırmağın taşması sonucu tarım arazileri ile yol ve mezarlar zarar gördü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki heyelanda araçların geçişi sırasında korkulu anlar yaşandı. Heyelan anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit Mahallesi'nde sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Mahallede fındık bahçeleri ile mezar ve yollar zarar gördü. Vatandaşlar balçığa göülen tarım arazilerini temizlemeye başladı.

Akmescid Mahallesi Muhtarı Erdal Uzun, yıllardır her yağmurda heyelan yaşandığını belirterek "Gece bir gürültü ile uyandık. Yukarıdaki orman çamur oldu yola indi. Her yıl burada aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Her yağmur yağdığında canımız ve malımız için endişeleniyoruz. Burası heyelanlı alan diye işaretlendi ama kimsenin bir şey yaptığı yok" dedi.

Mahalle sakini Bedriye Bulut ise "Yağmur fazla yağınca ırmak taştı. Orman çamur oldu aşağıya geldi. Fındık arazim çamur, taş ve ağaç yığınları ile doldu. Buna biri müdahale etsin, benim zararımı versin. Ne can güvenliğimiz var ne de mal güvenliğimiz" diye konuştu.

RİZE'DE HEYELAN ANI KAMERADA

Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve ağaçlar karayolu kenarına düştü. Heyelanda yoldan araçların geçişi sırasında korkulu anlar yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
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Haber: TRABZON VE RİZE'DE HEYELAN; TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ - Haberler
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