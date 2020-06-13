Karadeniz'de 'rip akıntısı? uyarısı (TEKRAR)
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Karadeniz'de 'rip akıntısı? uyarısı (TEKRAR)

KARADENİZ'de halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor.

Karadeniz'de 'rip akıntısı? uyarısı (TEKRAR)
13.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:06

KARADENİZ'de halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara yol açıyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil şeridinde boğulmalara karşı 85 cankurtaran, düzenlenen tatbikatla, deniz sezonu için son hazırlıklarını yapıp, göreve başladı.

Karadeniz'de, halk arasında 'çeken akıntı' olarak bilinen ve saatte 70 kilometre hıza ulaşabilen 'rip akıntısı' boğulmalara neden oluyor. Uzmanlar; her yıl ölümlere neden olan akıntı konusunda denize gireceklere uyarılarda bulunuyor. Samsun'da, 30 kilometrelik sahil kısmında boğulmalara karşı 85 cankurtaran da göreve başladı. Atakum ilçesi Çobanlı mevkiinde düzenlenen tatbikatla cankurtaranlar, deniz sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. 8 atv, 8 can kurtaran botu, 1 jetskiye sahip cankurtaranlar, Karadeniz'de sık görülen akıntıya karşı koymanın mümkün olmadığını belirterek, denize girenleri uyarıyor. '30 KİLOMETRELİK SAHİLDE 85 CANKURTARAN GÖREV YAPIYOR'Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Ertan Özcan, 220 kilometrelik deniz bandına sahip Samsun'da valilikçe belirlenen 30 kilometrelik yüzülebilir alanda can kutaran hizmeti verdiklerini belirterek "Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlarımız serinlemek için denize girmekteler. Vatandaşlarımızdan talebimiz akarsu, göl, gölet gibi yerlerde suya girilmemeleri. Türkiye'de en çok boğulma vaktalarının görüldüğü Karadeniz Bölgemizde vakaların yüzde 95'i dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana geliyor" dedi. 'RİP AKINTISI'NA YAKALANDIĞINIZDA KIYIYA PARALEL YÜZÜN'

İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli arama ve kurtarma personeli Yılmaz Bakkaloğlu, Karadeniz'de rip akıntısının sıkça görüldüğünü kaydederek "Bu akıntı 1-1,5 metre su seviyesinde deniz tabanınında bir anda kumun yarılması sonucu 1 metrelik seviye bir anda 2-3 metreye çıkmaktadır. İleri derecede bir akıntı oluştuğu için yüzme bilen bir vatandaşımız boğulma tehlikesi geçirebilir, hayatını kaybedebilir. Yapmamız gereken bu akıntıya kapıldığında soğuk kanlılığımızı koruyup karaya yada açık denize değil, sağaya yada sola kıyıya paralel şekilde yüzerek akıntıdan dışarıya çıkmaya çalışmaktır. Gözlemlenen en büyük rip akıntı süresi 50 saniyedir" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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