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KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda istavritin yanı sıra palamut bolluğu da yaşanmaya başladı.

TRABZON'da av sezonunun başlamasıyla tezgahlarda istavritin yanı sıra palamut bolluğu da yaşanmaya başladı.

1 Eylül'de başlayan av sezonu ile birlikte, Karadenizli balıkçılar ağları denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da bolca avlanan istavritin yanı sıra palamut da kendini göstermeye başladı. Palamudun tanesi 15 ile 25 TL arasında, istavrit 15 TL, hamsi 20 TL, mezgit ise 40 TL'den satılıyor. Denizlerde av sezonunun başlamasıyla yaşanan bolluk, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

'BALIKLARDA DA BOLLUK VAR'

Balıkçı Gökmen Aydın, balık çeşitliliğinin bol olduğunu belirterek, 'Yeni av sezonunda balık fiyatları ucuz. Balıklarda da bolluk var. Deniz soğuyunca balık daha da fazlalaşacak. Şu an palamut bollaştı. Hamsi ise yeni çoğalmaya başladı' dedi.

Bünyamin Osmanoğlu ise, "Tezgahlar çok canlı duruyor. Bugün palamut ve istavrit aldım. Sezonu dört gözle bekliyorduk. Şu an için çeşitlilikten ve fiyatlarından memnunuz. İstanbul'a göre balığı biz daha ucuza yiyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI

KARADENİZ'DE PALAMUT DA BOLLAŞTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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