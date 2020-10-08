Karadeniz'de palamut bereketi
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Karadeniz'de palamut bereketi

08.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 16:44
Karadeniz'de palamut bereketi

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar avladıkları binlerce palamutla limana döndü.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar avladıkları binlerce palamutla limana döndü.

Sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana teknelerini palamutla doldurarak dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Yakalanan bol miktarda balık, limanda kendilerini bekleyen araçlara yüklenerek çevre illere gönderildi.

Balıkçı Aydın Martin, AA muhabirine, sezonun bereketli ve bol geçtiğini söyledi.

Bir günde 4 bin balık avladığını belirten Martin, vatandaşın ucuz ve taze balık yemesi için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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