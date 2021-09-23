Karadeniz'de orta ve yüksek rakımlı yerlerden hasat edilen fındığın randımanı sevindirdi

Karadeniz Bölgesi'nde orta ve yüksek rakımlı yerlerden serbest piyasaya getirilen fındığın randımanı, sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdü.

Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, AA muhabirine, bölgede fındık hasadının sona erdiğini, üreticilerin patoza (fındık ayıklama makinesi) verdikleri ürünü kurutma telaşının ise sürdüğünü söyledi.

Bu sezon son yılların en yağışlı fındık kurutma döneminin geçirildiğini belirten Şenocak, fındığını kurutmada zorluk çeken bazı üreticilerin sahil kesimini tercih ettiğini, bazı üreticilerin ise yağışın daha az olduğu çevre illere yöneldiğini aktardı.

Şenocak, serbest piyasaya indirilen fındığın randımanına da değinerek, "Orta ve yüksek rakımlı yerlerden pazara indirilen fındığın randımanının iyi olması son derece sevindirici. Buralardan pazara getirilen ürünün randımanı 52 ile 55 arasında değişiyor." dedi.

Sahil kesiminden pazara sunulan fındığın randımanının ise 50 ile 52 arasında değiştiğini kaydeden Şenocak, "Sahil bölgesindeki fındığın kabuğu daha kalın. Ancak içi küçük." ifadesini kullandı.

Şenocak, şu ana kadar tüccar ve manavlara satılan fındıkta çok ciddi çürük oranıyla karşılaşmadıklarını belirterek, üreticilerden bundan sonra da kurutma işlemlerini titizlikle sürdürmelerini istedi.

Öte yandan, Ordu'da serbest piyasada 50 randımanlı fındığın kilogramı 23,5 liradan işlem görüyor.