Karadeniz'de normalleşme sürecinde ikinci gün
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Karadeniz'de normalleşme sürecinde ikinci gün

Samsun'un yol ve caddelerinde seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasıyla hareketlilik sürüyor.

Karadeniz'de normalleşme sürecinde ikinci gün
02.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:41

Samsun'un yol ve caddelerinde seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasıyla hareketlilik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan normalleşme süreciyle dün yeniden açıldı.

Şehir merkezinde kafe, restoran ve birçok iş yeri yeniden açılırken, iş yeri sahiplerinin sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü. Sokağa çıkanların da maske takarak önlem aldıkları görüldü, bazı işletmelerin girişinde müşterilerin ateşi ölçüldü.

Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç yoğunluğu ikinci günde de devam ediyor.

Atakum sahilinde kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar uzun bir aranın ardından yürüyüş yapmanın, yeşil alanlarda vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Çankırı

Çankırı'da, normalleşme adımlarının ardından Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ve alışveriş merkezi civarında yoğunluk sürüyor.

Kent merkezinde bulunan kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşanıyor.

Belediye hoparlöründen vatandaşlara rehavete kapılmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarılar yapılıyor.

Kastamonu

Seyahat kısıtlamasının kalkması ve bazı işletmelerin açılmasının ardından Kastamonu'da başlayan hareketlilik bugün de devam ediyor.

Uzun süredir sessizliğin hakim olduğu kentin önemli cadde ve meydanlarında insan yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Emniyet ve zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta bazı işletmelerin açılmasının ardından başlayan hareketlilik bugün de devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Polis ve belediye ekipleri vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Çorum

Çorum'da normalleşme süreci kapsamında cadde, park ve meydanlardaki yoğunluk göze çarpıyor.

Kentte, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca normalleşme adımları kapsamında çeşitli kararlar alındı.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, toplu ulaşım araçlarındaki taşıma kapasitesinin yüzde 50 oranında yolcu taşınabileceği kararı iptal edilirken, kentteki mesire alanları ve piknik yerlerinin de yeniden açılmasına karar verildi.

Ayrıca dün açılan kafe, restoran gibi iş yerleri ile alışveriş merkezinde yoğunluk olduğu, vatandaşların ve çalışanların maske takarak, sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Amasya

Amasya'da da normalleşme adımları kapsamında kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin bazı noktalarında hareketlilik yaşandı.

Çok sayıda sürücü yollara çıkarken, işe gitmek isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Sokağa çıkanların maske takarak önlem aldıkları görülürken, bazı işletmelerin girişinde müşterilerin ateşi ölçüldü.

Polis ekipleri tarafından meydan ve sokaklarda maskesiz dolaşılmaması, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık anons yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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