Karadeniz'de nefes kesen maç! Trabzonspor ile Kayserispor puanları paylaştı - Haberler

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Karadeniz'de nefes kesen maç! Trabzonspor ile Kayserispor puanları paylaştı

Haberler.com - Spor
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Karadeniz'de nefes kesen maç! Trabzonspor ile Kayserispor puanları paylaştı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 2 farklı geriye düştüğü maçta ikinci yarı bulduğu gollerle beraberliği yakalarken galibiyeti de kıl payı kaçırdı.

Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'in 27. haftasında Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi.

Karadeniz'de nefes kesen maç! Trabzonspor ile Kayserispor puanları paylaştı

TRABZONSPOR İKİNCİ YARI AÇILDI

Maça etkili başlayan Kayserispor, 24. dakikada Gavranovic'le öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Trabzonspor net fırsatlardan faydalanamazken, sarı-kırmızılılar 45+1. dakikada Thiam'la farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının tamamında oyunu eline alan Trabzonspor, 49. dakikada Visca'yla farkı 1'e indirdi. Bu golden hemen 10 dakika sonra ise sahneye Djaniniy çıktı. Yıldız golcü 59. dakikada attığı golle bordo-mavililere beraberliği getirdi. Mücadelenin devamında Trabzonspor ve Kayserispor net fırsatlardan yararlanamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Haberler.com - Spor

Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Haberler

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