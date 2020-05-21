Karadeniz'de NATO üyesi 3 ülkeden Rus uçaklarına önleme uçuşu
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Karadeniz'de NATO üyesi 3 ülkeden Rus uçaklarına önleme uçuşu

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Karadeniz'de NATO üyesi 3 ülkeden Rus uçaklarına önleme uçuşu
21.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:16

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

Üç NATO üyesi ülke Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçakları, Karadeniz'de 4 Rus uçağına yönelik önleme uçuşu gerçekleştirdi. Romanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konstantin Spinu basına yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmediklerini ancak çok yakınından uçtuklarını belirtti. Romanyalı sözcü, Rus uçaklarının girdiği bölgede NATO ülkelerinin kimlik sorma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

NATO hava sahasına yaklaşan Rus uçaklarından 2'sinin TU-22M, diğerlerinin SU-27 tipi olduğu açıklandı. Romanya'nın önleme amaçlı iki MIG-21, Bulgaristan'ın iki MIG-29 ve Türkiye'nin de iki F-16 uçağı kaldırdığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada ise söz konusu uçakların uluslararası sahada planlı uçuşlar gerçekleştirdikleri duyuruldu. - SOFYA

Kaynak: İHA

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