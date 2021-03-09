Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!

09.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:04
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!

Rize'de devam eden yoğunluktan dolayı kovid-19 salgınından meydana gelen vaka sayıları artıyor. Nüfusu göre en fazla vakaya sahip olan Rize'yi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştığı 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihli güncel vaka sayısı haritasına bakarak uyardı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Rize'de sokaklardaki insan yoğunluğu sürüyor. Rize-Artvin Tabipler Odası Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, "Bölgemizde mutant virüs bulaşları sürüyor. Bulaştırıcılığı fazla olduğu için de maske, mesafe, temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek" dedi.

'Çok yüksek riskli iller'in yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde 'kırmızı' kategorideki iller arasında yer alan Rize'de geçen hafta 213,10 olan vaka sayısı 208,21'e düşse de sokaklarda artan kalabalık endişe veriyor. Kentte son 1 haftada pandemi kurallarına uymayan 495 kişiye 1 milyon 53 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, uzmanlar kurallara uyulması çağrısını yineliyor. 

'AŞI BİTENE KADAR VİRÜSTEN KURTULAMAYACAĞIZ'

Rize-Artvin Tabipler Odası Başkanı, RTEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kazım Şahin, Karadeniz illerinin çoğunun hala kırmızı tabloda yer aldığını belirterek "Biz vatandaş olarak azami dikkat göstermemiz gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle riayet etmemiz lazım. Vaka sayıları birdenbire düşmeyecektir. Yavaş yavaş düşüş eğilimi gösterecektir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben yaklaşık 11 yıl önce Rize'ye geldim, bu süre içerisinde pek çok arkadaşım, dostum oldu. Ne yazık ki bu pandemi sürecinde birçok arkadaşımı kaybettim. Onun için vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Sevdiklerinizi ve sevenlerinizi kendinizden mahrum etmeyin. Konulan kurallara uyalım toplum içerisine fazla girmeyelim. Aile küçükleri büyükleri hep bir arada olmak görüşmek istiyoruz ama bunu azami dikkat ölçüsünde yapmalıyız. Yoksa aşılama tamamlanıp bitinceye kadar virüs belasından kurtulacağımız yok "dedi.

'MUTANT VİRÜS BULAŞLARI DEVAM EDİYOR'

Doç. Dr. Şahin "Bölgemizde mutant virüs bulaşları devam ediyor. Bulaştırıcılığı fazla olduğu için de maske, mesafe, temizliğe daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. İnsanlar halen daha işin ciddiyetinin farkında değil. Ailelerini gidip ziyaret ediyorlar, hafta sonu kısıtlamaları için köylere çıkıyorlar, büyükleri ile görüşüyorlar. Sanki şehirden uzaklaşınca her şey serbestmiş gibi yaşantılarına devam ettikleri için ister istemez bulaş oluyor" ifadelerini kullandı.


Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!
Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat!

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Serdar Ortaç Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rize'ye uyarı: Mutant virüse dikkat! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:21:40. #1.14#
title