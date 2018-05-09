Karadeniz'de Milli Mücadele Tanıtım Tırı ile Anlatılıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan 3 kısa filmin gösterildiği tanıtım tırıyla Karadeniz'de yürütülen Milli Mücadele anlatılıyor.

2-4 Mayıs tarihleri arasında Samsun, Trabzon ve Rize'de düzenlenen Karadeniz'de Milli Mücadele Konferansları ile eş zamanlı olarak üniversitelerin yerleşkelerini dolaşarak Karadeniz'de yaşanan çetecilik ve propaganda faaliyetleri ile bunlara karşı yürütülen Milli Mücadele'yi anlatan gezici tanıtım tırının son durağı Gazi Üniversitesi oldu. 9 Mayıs tarihine kadar üniversitenin ana yerleşkesinde kalacak olan tanıtım tırında gösterimde olan "Misak-ı Milli", "Karadeniz'de Milli Mücadele" ve "Patrikhane ve Ekümeniklik Propagandaları" adlı kısa belgesel filmlerde Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başladığı 1800'lü yıllardan itibaren çeşitli sömürgeci güçlerin etkisiyle yükseltilen Pontusçu propagandanın kaynakları ve hedefleri gözler önüne seriliyor. "Karadeniz'de Milli Mücadele" adlı kısa filmde ise Pontusçu hedeflerle Karadeniz'de çetecilik faaliyetlerine başlayan Rumlara karşı Kuva-yı Milliye milislerinin faaliyetleri ve Milli Mücadele'nin Karadeniz'deki organizasyonu anlatılıyor. Kurumun Misakı-ı Milli'nin 98. yıl dönümü için yaptırdığı ve milli kurtuluş için yürütülen mücadelenin esaslarının ilk kez dile getirildiği "Milli And" ı madde madde anlatan "Misakı-ı Milli" filmi de tanıtım tırında gösteriliyor. Tırı ziyaret edenler, bölgede Pontusçu propagandanın başladığı 1800'lü yılların başından Ekümeniklik propagandalarının sürdürüldüğü günümüze uzanan tarihsel gelişmeleri yakından izleme fırsatına sahip oluyor. - ANKARA