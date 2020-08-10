Karadeniz'de maskeli, sosyal mesafeli fındık hasadı Karadeniz'de maskeli, sosyal mesafeli fındık hasadıKARADENİZ Bölgesi'nde fındık üreticileri, bahçelerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak hasada başladı.

Karadeniz'de maskeli, sosyal mesafeli fındık hasadı

KARADENİZ Bölgesi'nde fındık üreticileri, bahçelerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak hasada başladı.

Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, bahçelerde hasada başladı. Sahil kesimlerindeki mahallelerde kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Koronavirüs nedeniyle fındık üreticileri, hijyen tedbirleri alıp bahçeye giriyor. Üreticiler, bunaltan sıcaklara rağmen maske takmaya özen gösterip, sosyal mesafe kuralına da uyarak olgunlaşan fındığı topluyor. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ve Trabzon Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TSİAD) de ortaklaşa 'fındıksız da olmaz tedbirsiz de' sloganıyla yaptıkları bildiride, üreticilerin yanı sıra özellikle mevsimlik işçilerin de hijyen tedbirlerine uyması çağrısında bulundu.

'HALKIMIZ BİLİNÇLİ'

TSİAD Başkanı Sırrı Eren, amaçlarının vatandaşların fındık toplarken maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkatini çekmek olduğunu belirterek, "Ağustos ayı bölgemizde fındık ayıdır. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle Trabzon Ticaret Borsası ile birlikte 'fındıksız da olmaz tedbirsiz de' sloganıyla bir organizasyon yaptık. Bu çalışmadaki amacımız, fındık hasadı süresince maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat çekmek. Halkımızı bu konuda bilinçli davranmaya ve bu salgını küçümsememeye davet etmektir. Kişilerin salgını birbirlerine bulaştırmaması başta şehir dışından gelmekte olan üreticilerimiz olmak üzere tüm halkımızın hasat sürecinde çok dikkatli olması arzumuzdur. Fındık sezonunda, yaz sıcaklarının rehavetine kapılarak Covid-19'la gölgelenmemesi adına herkese 'fındıksız da olmaz tedbirsiz de' diyor, maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayı herkesi davet ediyoruz" dedi.

'KURALLARA UYMAK ZORUNDAYIZ'

Fındık üreticisi Sinan Değirmenci, fındık toplarken sosyal mesafeye ve maske takmaya dikkat ettiklerini anlatarak, "Ayrıca maske takarak virüsten korunuyoruz. Maske takmanın fındık tozlarından korunmaya da faydası var. Pandemiden dolayı maskelerimizi çıkarmamaya çalışıyoruz. Sağlık açısından kurallara uymak zorundayız" diye konuştu.

'HERKES KURALLARA UYUYOR'

Salgın nedeniyle maske ile fındık toplamanın biraz zor olduğunu söyleyen fındık üreticisi Selim Bekar da, "Salgından korunmak için maskeyi takmak zorundayız. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. Fındıklıkta bir kişi hapşırsa herkes bir tarafa kaçışır. Toplum o hale geldi. Herkes tetikte. Herkes kurallara harfiyen uyuyor. Biraz terleme oluyor. Ara sıra maskeyi açıp bir nefes alıyoruz. Onun haricinde pek problem olmuyor" diye konuştu.

'MASKELİ FINDIK TOPLAMAK ZOR OLUYOR'

Maske takmanın önemli olduğunu ifade eden üretici Neriman Turan, "Maskeli fındık toplamak biraz zor oluyor. Bir yönden de iyi oluyor. Fındık tozlarından koruyor. Pandemi sürecinde maske takmaya mecburuz. Biraz zorlanıyoruz ama kurallara uymaya çalışıyoruz" dedi.

Nurten Bulut da, "Zor oluyor, biraz terliyoruz. Mesafemizi de koruyoruz" diye konuştu.

FINDIĞI YERDEN TOPLAYIN ÇAĞRISI

Öte yandan Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Uzmanlar tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesini önerdiği fındığın, dalından değil yerden toplanması uyarısında bulunuyor.

Kaynak: DHA