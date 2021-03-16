Karadeniz'de mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı
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Karadeniz'de mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı

16.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:38
Karadeniz'de mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, uzun yıllardır ilk kez mart ayında çok az miktar da olsa palamut avlandığını söyledi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, uzun yıllardır ilk kez mart ayında çok az miktar da olsa palamut avlandığını söyledi.

Arslan, AA muhabirine, eylülde başlayan palamut avının aralık ayına kadar sürdüğünü belirtti.

Bu balığın deniz suyu sıcaklığına göre göç ettiğine dikkati çeken Arslan, "Deniz suyu erken soğuduğunda palamut erken göç edebilir. Nitekim de küresel iklim değişti. Bu, denizlere de etki etti." dedi.

Arslan, kıyı balıkçılarının bu yıl mart ayında palamut avladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"35-40 yıldır denizde avcılık yapıyorum, ilk kez mart ayında palamut avladım. Özellikle Giresun'un bazı bölgelerinde palamut küçük balıkçılar tarafından avlanıyor. Tabii bu av çok az miktarlarda. Her bölgede her zaman avlanıyor gibi durum söz konusu değil. Göç eden palamut gitmiş, kalan da Karadeniz'de kalmış. Bunun nedeni de deniz suyu sıcaklığının bu balığa uygun olmasıdır."

Şu anda az miktarda avlanan palamudun gelecek av sezonuna bir etkisinin olmayacağını kaydeden Arslan, bu balıkların yumurta bırakmayacağını aktardı.

Arslan, vatandaşlardan tezgahlarda palamut konusunda dikkatli olmalarını isteyerek, "Palamudun başka bir çeşidi olan, balıkçılık literatüründe 'tombik' olarak adlandırılan bir tür, palamut gibi satılıyor. Vatandaşlarımız bunlara kanmasınlar, aldanmasınlar." diye konuştu.

Av sezonunun bitmesine çok az bir süre kaldığına işaret eden Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten şu an bölgemizde tezgahlarda satılan 10 çeşit balık varsa bunların yarıdan fazlası Ege Bölgesi'nden gelen balıklar. Bu, Karadeniz için düşündürücü bir durum. Bu yıl hamsiyle ilgili bazı kararlar alındı ama geç kalındı. Karadeniz'in geleceği tehlikede. İnşallah yetkililer daha radikal kararlar alırlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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