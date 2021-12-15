Karadeniz de lodos etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | Güncel
- Karadeniz de lodos etkili oluyor Düzce'de 4 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü Düzce'de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor.
DÜZCE (İHA) - - Karadeniz de lodos etkili oluyor
Düzce'de 4 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü
DÜZCE - Düzce'de sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Dalga boyu 4 metreyi aşarken, denizin rengi ise kahverengiye döndü.
Batı Karadeniz bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 metreyi bulan dalgaların artması sebebiyle balıkçılar barınağına gizlendi. Fırtına sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkileniyor.
Balıkçılar, fırtınanın bir süre daha süreceğini öngördü.