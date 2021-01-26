Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

26.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:25
Karadeniz'de kuru yük gemisinin batması sonucu kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bartın İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bartın İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta batan kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşırken İnkumu açıklarında olumsuz hava koşulları nedeniyle batan Palau bayraklı kuru yük gemisinin mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada kıyı ve açık alanlarda Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bot ve zodyak bot ve dalgıçları ile İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri de karadan ve denizden arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Arama çalışmalarına bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle destek veriyor.

İnkumu açıklarında 17 Ocak'ta, Palau bayraklı "ARVIN" isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmış, bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 12 personelden 6'sı kurtarılmış, aynı gün 1, bir gün sonra da 2 kişinin cansız bedenleri karaya çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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