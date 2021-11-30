Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle gemiler Samsun açıklarında bekletiliyor - Haberler
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Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle gemiler Samsun açıklarında bekletiliyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Karadeniz'de kötü hava şartları nedeniyle gemiler Samsun açıklarında bekletiliyor

Karadeniz'de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle gemiler, Samsun açıklarına demirledi.

Karadeniz'de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle gemiler, Samsun açıklarına demirledi.

Samsun Liman Başkan Vekili Hasan Özer, AA muhabirine, Karadeniz'deki kötü hava şartları nedeniyle gerekli tedbirleri uygulamaya koyduklarını söyledi.

Gemilerden gelen taleplerin yanı sıra riskli gördükleri, fırtına ve rüzgara dayanamayacak gemilerin Samsun Port açıklarına ve kapalı alana alındığını anlatan Özer, " Yeşilyurt, Eti Bakır ve Toros iskelelerindeki gemiler demir sahasına alınıyor. Fırtınaya dayanamayacak küçük gemiler önceden tespit ediliyor. Ardından ekiplerimizin gözetiminde demir sahasına çekiliyor." dedi.

Özer, riskli gemilerle ilgili tedbirlerini hava tahminlerine göre sürdüreceklerini kaydetti.

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AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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