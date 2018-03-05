Karadeniz'de Kötü Hava Balıkçıları Etkiledi

Samsun'da etkili olan rüzgar ve kötü hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeni ile teknelerin denize çıkarılmadığını söyledi.

Kötü havanın Karadeniz boyunca etkili olduğuna işaret eden Malkoç, "Balıkçılar denize bazen çıkabiliyor ama şu anda tüm Karadeniz genelinde kötü hava şartları nedeniyle denize çıkamıyor. Bu haftanın böyle geçmesi bekleniyor." diye konuştu.

Türkiye'ye balığın Gürcistan ve Abhazya'dan geldiğini hatırlatan Malkoç, balıkçıların denize açılamamasının balık fiyatlarının olumsuz etkilediğini bildirdi.

Öte yandan, Atakum sahilinde rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların boyu zaman zaman 3-4 metreyi buldu.

Sahilde karınlarını doyurmak isteyen martıların dalgalarla dansı ise renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce de Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojinin açıklamasında, Orta Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızında fırtına şeklinde esmesinin beklendiği, fırtınanın, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi.