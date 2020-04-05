Karadeniz'de koronavirüse karşı ilave tedbirlere ve "Evde kal" çağrısına uyuluyor
Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile Maraş Caddesi'nden görüntüler Boş cadde ve parklar TRABZON - Trabzon'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayınlanan genelgeler üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
05.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:00
Atatürk Alanı ve Meydan Parkı ile Maraş Caddesi'nden görüntüler
Boş cadde ve parklar TRABZON - Trabzon'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayınlanan genelgeler üzerine sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor. Kent merkezinde Atatürk Alanı ve Meydan Parkı en sessiz günlerini yaşamaya devam ediyor.
Kaynak: AA