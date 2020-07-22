Karadeniz'de koronavirüs, fındık için de işçi endişesine sebep oldu!
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Karadeniz'de koronavirüs, fındık için de işçi endişesine sebep oldu!

Koronavirüs salgını nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadında yaşanan işçi sorununun ardından fındık üreticisi de aynı endişeyi yaşamaya başladı. Fındık işçisi yevmiyesi günlük asgari ne kadar olacak? Seyahat yasağı devam ediyor mu?

Karadeniz'de koronavirüs, fındık için de işçi endişesine sebep oldu!
22.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:55

Karadeniz Bölgesi'nde, çay hasadında yaşanan işçi sorununun ardından bu kez de fındık üreticisi, yaklaşan hasat öncesi, endişe yaşamaya başladı. Kurban Bayramından sonra başlaması beklenen fındık hasadı için her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen işçilerin, korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl gelip gelemeyeceği belirsizliğini koruyor. Fındık üreticileri de şimdiden hasat için çözüm arayışına girdi.

GÜNEYDOĞU'DAN AZ SAYIDA İŞÇİ BEKLİYORUZ

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık hasat sezonunun yaklaştığını belirterek, "Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelecek fındık işçisini az sayıda bekliyoruz. Daha önce bölgemize Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 3 bin aile fındık toplamak için işçiler geliyordu. Bu sefer bu kadar aile geleceğini düşünmüyorum. Gelen aile işçilerimizin belli bir kurala uyarak gelebileceğini düşünüyorum, önceden fındık işçileri bir minibüste 18 veya 20 kişi olup bahçeye gidiyorlardı, şimdi, pandemi nedeniyle o kadar kişiyi bir aracın içerisine risk taşıyabilir" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de koronavirüs, fındık için de işçi endişesine sebep oldu!

ÜRETİCİLERE FINDIĞI YERDEN TOPLAMA TAVSİYESİ

Güneydoğu bölgesinden az sayıda işçi geleceğinden, üreticilerin fındık bahçelerinin temizliğini güzel ve düzgün yaptığı takdirde mahsulün yerden veya imece usulü toplamaya düşündüklerini söyledi. Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdiden birçok üreticimizin fındığını kendi imkanlarıyla toplayacaktır düşüncesi var. Yaklaşık 3 ton fındık çıkan bahçeyi bir aile rahatlıkla toplayabilir. Bu belki 20 veya 25 gün sürer ama bir şekilde 5 veya 6 kişilik bir aile rahatlıkla fındığını kendileri toplar. Hem fındıktan kazancı daha fazla olur, hem de buradan fındık toplayan işçilere çok fazla yevmiye vermemiş olurlar."

"İMECE USULÜ İLE TOPLARIZ"

Ahmet Demir ise salgın nedeniyle bu yıl fındığı komşularıyla yardımlaşarak toplayacağını belirterek, "Fındık işçisi bulamayacağımız takdirde, fındığımızı ailecek toplayacağız. Komşularla yardımlaşarak, yevmiye vermeden, eskiden dedelerimizin, babalarımızın yaptığını yapmayı düşünüyoruz. Böyle yaparsak daha karlı olacağız. Herkes kendi çaresine bakacak" ifadelerinde bulundu.

FINDIK İŞÇİSİ YEVMİYESİ GÜNLÜK ASGARİ NE KADAR OLACAK?

Giresun'da belirlenen fiyata göre günlük en az 100 TL olması bekleniyor.

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

1 Haziran itibari ile şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı. Çay hasadı zamanı işçiler için özel izinler alınmıştı, fındık işçisi için de fayda gözetileceğinin teminatı verilmişti.

Kaynak: İHA

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