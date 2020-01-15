Karadeniz'de konut satışı aralıkta yüzde 40,2 arttı

15.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:08

Karadeniz'de Aralık 2019'da konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,2 artış gösterdi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının Aralık ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 47,7 artarak 202 bin 74 oldu. Aynı dönemde Karadeniz'de konut satışı yüzde 40,2 artışla 5 bin 843 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 37,2 artışla 155'e, Artvin'de yüzde 74,6 artışla 398'e, Ordu'da yüzde 25,4 artışla 1646'ya, Giresun'da yüzde 40,8 artışla 1066'ya yükseldi. Trabzon'da yüzde 44 artışla 1893, Rize'de ise yüzde 54,6 artışla 685 oldu.

Öte yandan, aralıkta satılan konutların Giresun'da yüzde 26,7'si, Ordu'da yüzde 23,2'si, Artvin'de yüzde 26,1'i, Rize'de yüzde 20,4'ü, Gümüşhane'de yüzde 24,5'i ve Trabzon'da yüzde 18,8'i ipotekli satış olarak gerçekleşti.



Trabzon yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10'uncu il oldu

Türkiye genelinde Aralık 2019'da yabancılara 5 bin 298 konut satıldı.

2018 Aralık ayında Trabzon'da yabancılara toplam 87 konut satılırken, 2019 yılının Aralık ayında yüzde 1,1 artarak 88 konut satışı gerçekleştirildi. Trabzon, bu satış rakamı ile 2019 Aralık ayında ülke genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10'uncu il oldu.

2018'de Trabzon'da yabancılara 1344 konut satılırken, 2019'da bu sayı yüzde 30,4 azalarak 935'e geriledi.

Kaynak: AA