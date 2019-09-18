Karadeniz'de konut satışı ağustosta yüzde 4,3 arttı

18.09.2019 12:40

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün görev alanındaki Trabzon, Artvin, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'den Ağustos 2019'da konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının Ağustos ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 538 oldu. Aynı dönemde Karadeniz'de konut satışı yüzde 4,3 artışla 2 bin 978 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin'de yüzde 48,1 artışla 160'a, Rize'de yüzde 27,2 artışla 295'e, Ordu'da 16,3 artışla 822'ye, Giresun'da yüzde 5,3 artışla 580'e yükseldi. Gümüşhane'de yüzde 18,4 azalarak 124'e, Trabzon'da ise yüzde 9,9 azalarak 997'ye düştü.

Öte yandan, ağustosta satılan konutların Giresun'da yüzde 27,4'ü, Ordu'da yüzde 33'ü, Artvin'de yüzde 35,6'sı, Rize'de yüzde 34,9'u, Gümüşhane'de yüzde 24,2'si ve Trabzon'da yüzde 18,9'u ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Trabzon'da yabancılara 100 konut satıldı

Türkiye genelinde Ağustos 2019'da yabancılara 3 bin 604 konut satıldı.

Trabzon ise ülke genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 7'nci il oldu. Ağustos 2018'de Trabzon'da yabancılara 159 konut satılırken, Ağustos 2019'da yüzde 37,1 azalarak 100 konut satışı gerçekleşti.

Kaynak: AA