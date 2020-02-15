Karadeniz'de kış
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Karadeniz'de kış

Ayder Yaylasında etkili olan kar Vatandaşların evlerin çatılarını kardan temizlemesi Karda tekerlekle kayan vatandaşlar RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrasında güzel görüntüler oluştu.

15.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:12
Karadeniz'de kış

Ayder Yaylasında etkili olan kar

Vatandaşların evlerin çatılarını kardan temizlemesi

Karda tekerlekle kayan vatandaşlar - 'nin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı sonrasında güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

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: Karadeniz'de kış
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