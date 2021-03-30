Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi
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Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi

Denizlerde av yasağının başlamasına az bir süre kala Trabzon'da balık tezgahlarındaki balık çeşitlililiği de arttı.

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Denizlerde av yasağının başlamasına az bir süre kala Trabzon'da balık tezgahlarındaki balık çeşitlililiği de arttı. Özellikle uzun süreden beri Karadeniz'de pek görülmeyen Kırlangıç ve Kalkan Balığı bu günlerde az da olsa tezgahlarda yerini almaya başlarken, Ege'de avlanarak Trabzon'da satışa sunulan Turna Balığı da en çok ilgi çeken balıklar arasında yerini aldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde uzun süredir ağlara takılmayan ve bu nedenle de satışa sunulamayan Kırlangıç Balığı kendisini uzun bir aradan sonra Karadeniz'de göstererek tezgahlarda yerini alırken Trabzon açıklarında avlanan kalkan Balığı da pahalı fiyatıyla dikkat çekiyor.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, tezgahlarında her çeşit balığın bulunduğunu belirterek özellikle Trabzon açıklarında avlanan Kalkan Balığı'nın en pahalı balıklar arasında bulunduğunu söyledi.

Karadeniz'in yanı sıra Ege'de avlanan Turna Balığı'nın da tezgahlarda yerini aldığını belirten Çoğalmış, "Tezgahımızda Kalkan, Deniz Levreği, Kırlangıç, Somon, Çupra, Sargan, İstavrit gibi çeşit balıklarımız var. Ege'de avlanan Turna Balığını kilosu 80 TL'de satıyoruz. Sürmene-Araklı ilçesi açıklarında avlanan Kalkan Balıkları'nı ise kilosu 200-225 TL satıyoruz. Samsun'dan gelen Kırlangıç Balığını kilosu 150 TL'dan veriyoruz. Levrek Balığımız var o da Sürmene açıklarında avlandı. Sezon sonuna doğru fazla çeşit olması bizim açımızdan sevindirici. Şuan Kalkan Balığı mevsimi ancak bu sene biraz kıt çıktı. Kalkan Balığının kilosu normalde 150 TL olması lazım. Nisanda Kalkan yasağı gelecek" dedi. - TRABZON

Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi
Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi
Karadeniz'de Kırlangıç ve Kalkan Balığı bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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