Karadeniz'de keşfedilen dev doğalgaz rezervi İran basınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfi, İran medyasında da yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfi, İran medyasında da yer buldu.

İran'ın Tasnim Haber Ajansı, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz kaynağını Karadeniz'de buldu" başlığıyla verdiği haberde, "Bu keşif Türkiye'yi yeni bir döneme götürecek" ifadelerine yer verdi. İran merkezli Hemşehri Gazetesi konuya ilişkin, "Türkiye'de devasa gaz rezervinin keşfi, Türk halkı için bu dönemin en önemli haberi olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA