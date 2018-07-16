SAMSUN (İHA) – Son günlerde Karadeniz'de yaşanan kefal bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.

Samsun'da birkaç gündür denize açılan balıkçıların yüzünü Rus kefali güldürdü. Haftalardır balık piyasasında umduğunu yakalayamayan balıkçılar, Karadeniz'e akın eden Rus kefalleriyle tezgahlarını süsledi. Kefal balığının bol olması ve kilosunun 10 liradan satılması, vatandaşların da işine yaradı.

Samsun'da balıkçılık yapan Kurtça Aydın, "Birkaç gündür tezgahlarda balığımız yoktu. Kafes balıkları satıyorduk. İşlerimiz oldukça durgundu. Ancak dün ve bugün itibariyle denizden beklemediğimiz kadar kefal çıktı. Bu da bizi çok sevindirdi. Bundan sonra da kefal çıkmaya devam eder. Kefalin beraberinde de palamut gelir diye umuyoruz. Şu an Karadeniz'de kefal bolluğu yaşanıyor diyebiliriz. Bu sene inşallah umduğumuz gibi olacak. Fiyatlar 10 TL'ye kadar satışa sunuluyor. Kefalin ucuz olması diğer balıklara da yaradı. Piyasada bir hareketlenme oldu. Bugün itibariyle palamut 4, levrek 20, somon 13, çupra 23 sazanlar ise kilosu 9 liradan satışa sunuluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde palamutun çıkmasıyla birlikte balık fiyatları daha da düşecektir" dedi. - SAMSUN