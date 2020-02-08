: Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:26

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 1323 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ilçede 9, Köse'de 7, Kürtün'de 28, Şiran'da 55 ve Torul'da 30 olmak üzere 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpekyolu üzerindeki 1800 rakımdaki Zigana Geçiti'nde de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, geçit güzergahında kar temizleme çalışması yürütüyor. Yolun trafiğe açık olmakla birlikte ağır tonajlı araçların zincir takması tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA

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