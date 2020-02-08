Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

08.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:48

Karadeniz Bölgesi'nde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla 7 ilde 1323 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar mücadelesi çalışmalarına ara vermeden devam edildiği aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolunun ulaşıma kapandığı bildirilen açıklamada, "İl genelinde 252 mahalle yolunun ulaşıma kapalı olduğu tespit edilirken, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, ilçe belediyeleri ile tüm noktalara müdahale ediyor. Belediye ekipleri, ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını dün akşam saatlerinden itibaren sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kent merkezinde de etkisi sürdüren kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İkizce'de 25, Akkuş'ta 23, Çaybaşı ve Fatsa'da 11'er, Mesudiye, Ünye ve Altınordu'da 10'ar, Perşembe'de 7, Gölköy'de 5, Çamaş'ta 4, Gürgentepe, Çatalpınar ve Aybastı'da 3'er olmak üzere 125 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ayrıca hasta ve cenazesi olan mahalle yollarına da müdahalede bulundu.

Giresun

Giresun'da merkezde 18, Alucra'da 38, Bulancak'ta 35, Çamoluk'ta 16, Çanakçı'da 15, Dereli'de 25, Doğankent'te 6, Espiye'de 22, Görele'de 12, Güce'de 13, Keşap'ta 11, Piraziz'de 5, Şebinkarahisar'da 57, Tirebolu'da 40 ve Yağlıdere'de 22 olmak üzere 335 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Gümüşhane

Gümüşhane İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkez ilçede 9, Köse'de 7, Kürtün'de 28, Şiran'da 55 ve Torul'da 30 olmak üzere 129 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan tarihi İpekyolu üzerindeki 1800 rakımdaki Zigana Geçiti'nde de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, geçit güzergahında kar temizleme çalışması yürütüyor. Yolun trafiğe açık olmakla birlikte ağır tonajlı araçların zincir takması tavsiye ediliyor.

Rize



Rize İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 198 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



İl merkezinde de kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Belediye ekipleri, vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaları ve yol kenarlarında çalışmaları engellememeleri için araç parkı yapmamaları konusunda uyardı.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ayder Yaylası ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı bölgesinde de Karayolları ekiplerinin ulaşımda aksaklık yaşanmaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bayburt

Bayburt'ta da 179 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin



Artvin'de de etkili olan kar, köylerde yaşamı olumsuz etkiliyor.



İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerinde 105 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ekipler, kapalı köy yollarının açılması için tüm ilçelerde çalışma başlattı.

Artvin-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde trafiğin aksamaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Artvin'in en önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kaynak: AA