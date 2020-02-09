Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil (2)
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Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil (2)

RİZE VALİLİĞİ'NDEN ÇIĞ UYARISIDoğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

09.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:37
Karadeniz'de kar esareti; okullar tatil (2)

VALİLİĞİ'NDEN ÇIĞ UYARISI

'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı sonrası Trabzon Valiliği'nin ardından Valiliği de çığ uyarısında bulundu. Kentin yüksek kesimlerinde çığ riski bulunduğu belirtilen valilik açıklamasında, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; İlimiz için sari uyarı verilmiş olup, ilimizde devam eden yoğun kar yağışları nedeniyle, eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. İlimizin yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan ve çığ tehlikesi 14.02.2020 Cuma gününe kadar devam edeceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yüksek kesimlere, yaylalara ve mezralara seyahat etmemelerini önemle rica ederiz. Ayrıca ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, gerekli durumlarda toplu taşıma araçlarını tercih edilmesi, özel araçla trafiğe çıkılmasının zorunlu olduğu hallerde ise mutlaka kış lastiği bulunan araçlarla trafiğe çıkılması, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurulması, can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır. Kamuoyunun dikkatine saygıyla sunulur" denildi.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL

Öte yandan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 'de de 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Artvin Valiliği'nce yapılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün izinli sayılacağı duyuruldu.


Kaynak: DHA
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