Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı - Haberler
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Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 963 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 963 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ile birlikte 3 gündür kar yağışı da etkili oluyor. Bölgede çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplanırken, yüksek kesimlerdeki yaylalar ile köylerde güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 110, Ordu'da 13 mahallede, Rize'de 305, Giresun'da 241, Artvin'de 191, Amasya'da 16, Sinop'ta 69, Bayburt'ta 7 ve Çorum'da 11 köy yolu, ulaşıma kapandı.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde bazı köy ve mahallelerde kapanan yollar için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yoğun mesai harcayıp, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolları açarak, vatandaşı kar esaretinden kurtarmaya çalışıyor. Gece gündüz demeden, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve hamile vatandaşların evlerine giden yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor.


Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

Karadeniz'de kar esareti; 963 köy ve mahalle yolu kapandı

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Doğu Karadeniz, kar, Güncel, Haber

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