Karadeniz'de İstavrit Bolluğu

SAMSUN (İHA) – Karadeniz'deki istavrit bolluğu tezgahlara olumlu yansırken istavritin kilogramı 5 liraya kadar geriledi. Balıkçılar son 10 yılın en büyük istavrit akını olduğunu söyledi.

Samsun'da balıkçı tezgahlarında istavrit bolluğu yaşanıyor. Geçen haftalarda kilogramı 10 liradan satılan istavritin fiyatı yaşanan bolluk nedeniyle 5 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatında düşüş hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.

Bu zamanda istavrit daha lezzetli

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Kurtça Aydın, bu sezon Karadeniz'de bol miktarda istavritin olduğunu söyledi. İstavrit bol olduğu için fiyatının da düştüğünü ifade eden Aydın, "Kilogramı 5 ila 7 lira arasında. Hamsi yiyemeyen vatandaş istavrit yiyor. İstavrit artık yağlandı. Bu zamanda istavrit daha lezzetli olur" dedi

"Son 10 yılın en büyük istavrit akını var"

Balıkçı İsmet Akpınar ise bu sezon son 10 yılın en büyük istavrit akını olduğunu belirterek, "Tezgahlarda bol bol istavrit var. Kilogramı 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Vatandaşların da talebi yoğun. Böyle bir bolluğu son 10 yıldır ilk defa görüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar da tezgahlarda balığını çok olmasını kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Tezgahlarında diğer balıkların fiyatları ise şu şekilde:

Hamsi 10, mezgit 7, barbun 10, palamut 10, çinekop 20, levrek 25 ve somon 20 lira. - SAMSUN

Kaynak: İHA