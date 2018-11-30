Karadeniz'de İstavrit Bolluğu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 metrelik teknesiyle Karadeniz'e açılan balıkçı, bol miktarda istavritle limana döndü.

İlçedeki balıkçı barınağından gece saatlerinde 15 metrelik teknesiyle denize açılan Kenan İbziroğlu, bin 200 kasa istavritle limana yanaştı.

İbziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bol miktarda istavrit avladıklarını belirterek, "Yaklaşık bin 200 kasa istavrit yakaladık. Bu yıl Karadeniz'de bol miktarda balık var." dedi.