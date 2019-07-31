Karadeniz'de ilk defa ince parmaklı keler bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan ince parmaklı keler türü canlı, yetkilileri alarma geçirdi.

Ünye'de yaşayan Ali Çiftçi tarafından bulunan keler yavrusu ilk defa Karadeniz bölgesinde ortaya çıktı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemesi sonucu yavru hayvanın Güney ve Orta Anadolu'da genellikle bitkisi bol alanlarda, evlerde ve taşlar altında yaşayan bir tür olduğunu ifade etti. Kelerin ilk defa Ordu'da görünmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanırken böyle bir hayvanın zararsız ve evlerde yaşaması halinde böceklerle beslendiği öğrenildi.

Yakaladığı keleri Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Ali Çifçi, "Dün akşam saat 2 gibi sahil boyunca halamın oğlu ile eve giderken kasaplar çarşısından geçtiğimiz sırada kertenkeleye benzeyen bir şey gördük. Bu civarlarda görmediğimiz bir şey olduğu için dikkatimizi çekti onu almak istedik. Bayağı uğraştık yakalamak için ve şişe bulup içine koyduk. Doğa ve milli ve parklara verip incelemelerini istiyoruz. Üniversite hocaları bu canlının buraya ait olmayan bir tür olduğunu ve Akdeniz Güneydoğu Anadolu gibi yerlerde olabileceğini söylediler. Bu canlının bitkisel ortamda yaşadığını tahmin ediyorum. Öğrendiğim kadarıyla böcek sinek gibi canlılarla beslendiğini düşünüyorum" dedi.

Keler, ekiplerce araştırılmak üzere Ordu'ya götürüldü. - ORDU

Kaynak: İHA