Karadeniz'de ilk avda palamut, yüz güldürdü SAMSUN'da balıkçılar, yeni av sezonun başlamasıyla ağlarını balıkla doldurdu.

SAMSUN'da balıkçılar, yeni av sezonun başlamasıyla ağlarını balıkla doldurdu. Balıkçı tezgahları şenlenirken, bol avlanan palamudun tanesi 10 liradan satışa sunuldu.

Denizlerde yeni av sezonunun 1 Eylül günü başlamasıyla birlikte Karadenizli balıkçılar da 'vira bismillah' dedi. Balıkçı ağlarını ilk avda çoğunlukla palamut balığı doldurdu. Palamuttaki bolluk balıkçıların yüzünü güldürdü. Samsun'da balıkçı tezgahları, bugün avlanan balıklarla doldu. 300 gram palamut tanesi 10 lira, istavrit kilosu 20, mezgit 25, barbun 30, kalkan ise 150 liradan tezgahlarda yer aldı.

30 yıllık balıkçı olan Ahmet Aydemir, sezonun güzel başladığını belirterek, "Yeni sezonun ilk gününde palamut bol var. Geçen sene hiç olmamıştı palamut. İstavrit ve mezgit de var şükürler olsun. Sezon gayet iyi başladı. Vatandaş ucuz balık yiyecek inşallah. Tahminlerden daha güzel bir av oldu. Fiyatlarda gayet uygun. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

Yeni sezonun iyi başladığını dile getiren balıkçı İsmail Balcı ise "Gece yasak kalktıktan sonra tekneler ağlarını denize bıraktılar. İlk av gayet güzel oldu. Bereketliyle tezgahlarımız doldu şenlendi, mutluyuz bu durumdan. Güzel balık çıktı. Bu yıl palamut bol olacak gibi gözüküyor. Bu sezon balık bol olur, diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA