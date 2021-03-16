Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı

16.03.2021 13:38 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:04
Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin Ordu ve Samsun'un ilçelerinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişi, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekiplerinin Ordu ve Samsun'un ilçelerinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişi, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı merkezli başlatılan operasyonda, Çarşamba, Terme, Canik ve Ordu'nun İkizce ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 13 kişiye kaldıkları evde baskın düzenlendi. Şahısların ev ve ahırlarında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, çok sayıda hayvanlara ait boş kulak küpesi ve farklı il ve ilçelerden çalındığı öğrenilen büyükbaş hayvanlar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda jandarma asayiş ekipleri 13 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karadeniz'de hayvan hırsızlarına büyük operasyon: 13 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:07:14. #1.14#
title