Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor, İstanbul'a sağanak yağış geliyor
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Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor, İstanbul'a sağanak yağış geliyor

Yaz aylarında olmamıza rağmen sıcaklıklar azalıyor. Meteroloji'nin yaptığı açıklamaya göre bazı şehirlerde sıcaklıklar düşecek, yağışlar başlayacaktır. Buna rağmen ülkemizin güney doğu kesimlerinde termometre 42 dereceyi gösterecek.

Karadeniz'de hava sıcaklığı düşüyor, İstanbul'a sağanak yağış geliyor
20.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son incelemelere göre hava sıcaklığı Batı Karadeniz bölgesinde 2 ila 4 derece azalacak, yurdun diğer kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak. Açıklamaya göre Ankara, İstanbul, Samsun ve Trabzon şehirlerinde sağanak yağışlar beklenirken Diyarbakır'da hava sıcaklığının 42 derece olması tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 2-4 derece düşüş yapacağı İstanbul'da yağmur yağabilir. İstanbul'un yanı sıra Ankara, Samsun ve Trabzon'da da yağışlar beklenmektedir.

DİYARBAKIR'DA SICAKLAR İÇİN UYARI GELDİ

Yapılan değerlendirmeye göre Diyarbakır'da sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Uzmanlar çok sıcaklarda dışarıda fazla durulmaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Böylece Diyarbakır'daki 42 °C sıcaklık yılın rekor sıcaklıklarından birisi olacaktır.

BATI KARADENİZ'DE TERMOMETREDE 2-4 DERECE AZALMA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı şehirlerimizde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara (36 °C) : Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İstanbul (28 °C) : Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir (32 °C) : Az bulutlu ve açık

Adana (34 °C) : Az bulutlu

Antalya (30 °C) : Az bulutlu ve açık

Samsun (28 °C) : Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon (28 °C) : Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Erzurum (35 °C) : Az bulutlu ve açık

Diyarbakır (42 °C) : Az bulutlu ve açık

Kaynak: İHA

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