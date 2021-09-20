KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ - Haberler
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KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da istavrit, palamut ve mezgitin yanı sıra hamsi de tezgahlarda yer aldı.

TRABZON'da istavrit, palamut ve mezgitin yanı sıra hamsi de tezgahlarda yer aldı. Kilosu 30- 35 liradan satılan hamsinin tezgaha erken çıktığını söyleyen balıkçı Turgay Özsandıkçı, "Hamsi böyle devam ederse erken kaybolur ve vatandaş yine hamsi yiyemez" dedi.

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayan av sezonu ile ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Trabzon'da istavritin yanı sıra mezgit, palamut, sargan ve barbun tezgahlarda yer alıyor. Az miktarda avlanan hamsinin kilo fiyatı ise 30 ile 35 lira arasında değişiyor. Balık çeşitlerinin arttığı kentte palamudun tanesi 40- 50 TL, mezgit ve sargan 40 TL, barbun ise 50 TL'den satılıyor.

'BALIKÇILAR HAMSİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ'

Hamsinin tezgaha erken girdiğini belirten balıkçı Turgay Özsandıkçı, "Bugün tezgahta her şey var ama yarın ne olacak, belli değil. Hamsi erkenden tezgaha girmeye başladı. Palamut olmayınca balıkçılar, hamsinin peşine düştü. Bizde derler ki 'Erken öten horozun kafası kesilir'. Hamsinin başına da bu gelecek. Hamsi böyle devam ederse erken kaybolur ve vatandaş yine hamsi yiyemez" dedi.

'ÇEŞİT VAR AMA PAHALI'

Balık almaya gelen Ali Kadı da "Tezgahlarda bütün balık çeşitlerini bulmak mümkün ama fiyatlar çok pahalı. Sadece istavrit uygun fiyata satılıyor ama istavrit de olması gerektiğinden daha küçük boyutlarda. Mezgit 75 liraya kadar çıkabiliyor. Hamsi desen eskiden 5 liraya alırdık şimdi 35 lira. Çok pahalı. Fiyatların düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ

KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ
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Haber: KARADENİZ'DE HAMSİ GÖZÜKTÜ - Haberler
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