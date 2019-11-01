Karadeniz'de hamsi bolluğu

01.11.2019 11:54

Karadeniz'de hamsi için olumlu hava koşulları nedeniyle Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, kasalara doldurdukları hamsiyle limana dönüyor, tezgahlarda da bolluk yaşanıyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kendini erken gösteren hamside bol ve bereketli bir sezon yaşandığını söyledi.

Hamsinin mevsim itibarıyla kasım ve aralık ayında kendini göstereceğini belirten Tuncer, "Bu sene palamut balığı olmadı. Yerini hamsiye bıraktı. Hamsi bol görünüyor, ancak aşırı değil. Hamsi için hava şartlarının uygunluğu devam ettiği takdirde kasım ve aralık ayı itibarıyla hem daha bol hem de daha irileşerek tezgahlardaki yerini almasını bekliyorum." diye konuştu.

Denizin istenilen oranda soğumasıyla hamsinin daha da bollaşacağını ifade eden Tuncer, "Hava şartları hamsiye yaradı." dedi.

Bu sezon balıkçıların, satıcıların ve vatandaşların hamsiye doyduğunu ifade eden Tuncer, "Hamsi bolluğundan herkes memnun. Uzun süredir tezgahlarda hamsinin kilosu 5 liradan satılıyor. Karadeniz'in her tarafında hamsi kaynıyor. Balıkçılar da hamsi avından dolu dolu dönüyor. Karadeniz'in her tarafında, İğneada'dan Hopa'ya kadar hamsi var. Dolayısıyla denizin en büyük nimeti hamsi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA