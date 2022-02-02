Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor

SİNOP (İHA) - Karadeniz'de kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle özellikle son iki haftadır başlayan hamsi bereketi sürüyor. Balıkçılar, hamsinin 1 ay daha avlanacağını tahmin ediyor.

Karadeniz'de İğneada açıklarından Hopa'ya kadar bölümde avlanan hamsi Sinop'ta tezgahlarda kilosu 25-30 TL'den satılıyor. Balıkçılar, bol miktarda avlanan hamsinin kar etkisiyle yağlı ve lezzetli olduğunu dile getirdi. Karadeniz'de 20-30 gün daha avlanmanın süreceği tahmin ediliyor.

Balıkçı esnaflarından İbrahim Coşkuner, "Hamsi tekrar Karadeniz'de kendini göstermeye başladı, avcılığı 15 günden beri devam ediyor. İriliği de güzel, havalar da soğudu daha lezzetlendi. Hamsi müşterinin tam ağzına layık. İnşallah böyle devam edecek. İnşallah uzun süre devam eder ama tahminlerimize göre 1 ay devam eder bu şekilde. Tezgahlar süslü, neşeli. Hamsi olunca neşeli oluyor tezgahlarımız. Fiyatları da havanın durumuna göre 25-30 TL havaya göre, azlık çokluk durumuna göre" diye konuştu.

(Berkan Şen/ İHA)