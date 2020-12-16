Karadeniz'de hamsi azalınca balık tezgahları boş kaldı
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Karadeniz'de hamsi azalınca balık tezgahları boş kaldı

16.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:59
Karadeniz'de hamsi azalınca balık tezgahları boş kaldı

Trabzon'da, yetersiz hamsi avı nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

Trabzon'da, yetersiz hamsi avı nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

Bölgede etkili olan fırtınadan olumsuz etkilenen balıkçılar, hamsi avından beklenen verimi alamadı.

Avlanmanın yetersiz olması sebebiyle Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahları da boş kaldı.

Balık satış pazarındaki balıkçılardan bir kısmı bugün tezgah açmazken, bazıları da az sayıda hamsi ve diğer türdeki balıkları satmaya çalıştı.

Balıkçılardan Cem Yazıcı, AA muhabirine, Karadeniz'de hamsi olmadığı için tezgahların boş kaldığını belirterek, "Hamsi zaten ince olduğu için pek fazla satışı yok. Zaten burada da hamsi satışı bitti gibi bir şey. Balıkçılar büyük ihtimalle Gürcistan tarafına gidecek, orada avlanacaklar." dedi.

Tezgahlarda yeniden hamsi bolluğu yaşanmasının 15-20 gün sürebileceğini ifade eden Yazıcı, "Belki de bir ayı bulabilir. Şu anda hamsiyi 15 liraya veriyoruz. Fiyatlar 15-20 lira arasında değişiyor. Başka da çeşit yok zaten." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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