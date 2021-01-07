Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
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Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi

07.01.2021 17:44 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:57
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi

TARIM ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olanların oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı, ancak İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır" denildi. Yasal avlanabilir hamsi boy uzunluğu ise 9 cm.

'20 GÜN DAHA UZATILABİLİR'

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 08 Ocak 2021'den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunun belirtildiği açıklamada "Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. 


Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi
Karadeniz'de hamsi avına 10 gün yasak getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytekin KALENDER

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